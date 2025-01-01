В Пермском крае задерживается метеорологическая зима Синоптики фиксируют отклонение температуры воздуха от нормы Поделиться Твитнуть

Изображение: ТГ-канал Опасные природные явления Пермского края

Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, наступление метеорологической зимы и устойчивого снежного покрова на большей части края (кроме севера и востока) откладывается минимум на вторую половину второй декады.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, с 12 по 16 ноября ожидается отклонение температуры воздуха от нормы.

В целом на этой и следующей неделе продолжится интенсивное поступление теплого и влажного воздуха с запада (за исключением кратковременного похолодания 11-12 ноября) и обильные осадки — в первую очередь на севере и востоке края.

Как ранее писал «Новый компаньон», по прогнозам синоптиков, в эти выходные температура воздуха в Прикамье немного понизится. В субботу вечером на юге региона могут начаться дожди. На юго-востоке в ночь на воскресенье дождь может смениться сильным мокрым снегом. На севере дождь перейдёт в мокрый снег, и ночью на воскресенье значительно похолодает.

