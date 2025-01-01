В здании будущей гостиницы на улице Окулова в Перми завершены монолитные работы Подрядчик возвёл пять этажей Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд развития Пермского края

Подрядчик строительства гостиницы по ул. Окулова, 4 в Перми завершил возведение всех пяти этажей здания. Как сообщает Фонд развития Пермского края, в гостинице готов монолитный каркас, завершается кладка стен. Строители приступили к закрытию теплового контура и внутренним работам.

Как отметил Иван Малахов, генеральный директор ООО «Окулова 4», сейчас строители также работают над устройством покрытия кровли, приступают к монтажу оконных блоков и разводке внутренних сетей здания.





Напомним , монолитные работы по созданию фундамента на месте бывшего ВКИУ стартовали в начале года, к июню был завершён первый этаж, а к августу — третий. Открытие гостиницы запланировано на 2026 год





В комплекс войдут 198 номеров, соответствующих категории «четыре звезды», ресторан, конференц-зал, спа- и фитнес-центр. Управлять гостиницей будет сеть AZIMUT Hotels.





Реализация проекта гостиницы на ул. Окулова, 4 осуществляется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке Корпорации Туризм.РФ и Фонда развития Пермского края.

