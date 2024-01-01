Гостиницу на Окулова, 4 в Перми откроют не раньше 2026 года Ранее проект предполагали завершить к декабрю 2024-го Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Первых постояльцев новая четырехзвездочную гостиница на ул. Окулова, 4 в Перми планирует принять в 2026 году, предлагая им высокий уровень комфорта и современные услуги. Об том сообщили в минтуризма региона.

В ведомстве напомнили, что проект реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при участии Корпорации Туризм.РФ и Фонда развития Пермского края (ФРПК).

Он уже получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». В настоящее время ведётся работа по подготовке конкурсной документации для определения исполнителя строительно-монтажных работ. Получение разрешения на строительство объекта ожидается в ближайшее время.

Напомним, летом 2023 года сеть Azimut Hotels заключила с пермским ООО «Окулова 4» (девелопер по реконструкции) новое соглашение на управление будущей гостиницей. Документ актуализировал сроки управления отелем, сохраняя остальные условия документа. Тогда завершить строительство гостиницы планировалось уже к концу 2024 года.

В новой гостинице будет 198 номеров, конференц-зал, фитнес и спа-центр, ресторан и банкетный зал. Ежегодно отель сможет принимать 27 тыс. туристов. Реализация проекта также создаст 120 новых рабочих мест.

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