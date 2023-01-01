Российская гостиничная сеть перезаключила соглашение об управлении отелем в здании ВКИУ в Перми Документ актуализирует сроки управления гостиницей Поделиться Твитнуть

Сеть Azimut Hotels заключила с пермским ООО «Окулова 4» (девелопер по реконструкции бывшего здания ВКИУ в отель) новое соглашение на управление будущей гостиницей. Документ актуализирует сроки управления отелем, сохраняя остальные условия документа. Об этом со ссылкой на Корпорацию развития Пермского края (КРПК) сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, в октябре 2019 года были подведены итоги конкурсной процедуры по отбору компании для управления четырехзвёздочным гостиничным комплексом международного уровня, который будет создан в результате реконструкции здания ВКИУ по ул. Окулова, 4 в Перми. Соответствующей требованиям документации признана заявка ООО «Азимут Хотелс Компани».

Цена договора, предложенная компанией, составляла 456 млн руб. Период действия документа — 20 лет.

Объект незавершённого строительства по адресу г. Пермь, ул. Окулова, 4, площадью 10,6 тыс. кв. м, был передан в уставный капитал Корпорации развития Пермского края в октябре 2018 года. Выполнением инженерно-изыскательских работ и подготовкой проектно-сметной документации для реконструкции здания под гостиницу занималось НИУ «Московский энергетический институт». Ввести комплекс в эксплуатацию планировалось в 2022 году. После реконструкции здания номерной фонд пятиэтажного гостиничного комплекса должен составить 201 номер.

AZIMUT Hotels — международная сеть отелей, объединяющая под своим брендом около сорока отелей в 30 городах России и других стран, общий номерной фонд превышает 7 тыс. номеров.

По последним данным, завершить строительство гостиницы на ул. Окулова, 4 планируется к концу 2024 года.

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