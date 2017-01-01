Гостиницей во ВКИУ будет управлять AZIMUT Hotels

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Подведены итоги конкурсной процедуры по отбору компании для управления четырехзвёздочным гостиничным комплексом международного уровня, который будет создан в результате реконструкции здания ВКИУ на ул. Окулова, 4 в Перми. Соответствующей требованиям документации признана заявка ООО «Азимут Хотелс Компани», сообщают в пресс-службе администрации губернатора.

Цена договора, предложенная компанией, составляет 456 млн руб. Период действия документа — 20 лет.

Напомним, объект незавершённого строительства по адресу г. Пермь, ул. Окулова, 4, площадью 10,6 тыс. кв. м, передан в уставный капитал Корпорации развития Пермского края в октябре 2018 года. Выполнением инженерно-изыскательских работ и подготовкой проектно-сметной документации для реконструкции здания под гостиницу занимается НИУ «Московский энергетический институт». Завершение проектных работ запланировано на второй квартал 2020 года, ввод комплекса в эксплуатацию — на 2022 год. После реконструкции здания номерной фонд пятиэтажного гостиничного комплекса составит 201 номер.

AZIMUT Hotels — международная сеть отелей, объединяющая под своим брендом объекты в городах России, Германии, Австрии и Израиля. Сегодня в эту сеть входят 39 отелей в 31 городе России, Европы и Ближнего Востока, общий номерной фонд превышает 7 тыс. номеров.