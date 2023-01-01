Алёна Бронникова Глава Azimut Hotels рассказал об изменениях в проекте будущего отеля в здании пермского ВКИУ В гостинице разместят велнес, фитнес и конференц-центры Поделиться Твитнуть

Ул. Окулова, 4

Константин Долгановский

Генеральный директор российской гостиничной сети Azimut Hotels Максим Бродовский рассказал о дополнительных направлениях, которые проработаны в проекте будущего четырёхзвёздочного отеля в Перми на ул. Окулова, 4. Как сообщает Фонд развития Пермского края в telegram-канале, глава сети считает, что это поможет повысить привлекательность объекта.

«Это велнес-центр, фитнес-центр и современный конференц-центр. В комплексе с топовой локацией и звездностью 4 звезды это даёт дополнительные возможности для раскрытия потенциала проекта», — цитируют главу Azimut Hotels в Фонде развития.

В данный момент проект проходит госэкспертизу. В ближайшее время строители приступят к подготовительным работам: устройству строительной площадки, монтажу лесов с ограждающей сеткой и частичному демонтажу оснащения здания.

Напомним, в октябре 2019 года были подведены итоги конкурсной процедуры по отбору компании для управления четырехзвёздочным гостиничным комплексом международного уровня, который будет создан в результате реконструкции здания ВКИУ по ул. Окулова, 4 в Перми. Соответствующей требованиям документации признана заявка ООО «Азимут Хотелс Компани». Цена договора, предложенная компанией, составляла 456 млн руб. Период действия документа — 20 лет.

Объект незавершённого строительства по адресу г. Пермь, ул. Окулова, 4, площадью 10,6 тыс. кв. м, был передан в уставный капитал Корпорации развития Пермского края в октябре 2018 года. Выполнением инженерно-изыскательских работ и подготовкой проектно-сметной документации для реконструкции здания под гостиницу занималось НИУ «Московский энергетический институт». Ввести комплекс в эксплуатацию планировалось в 2022 году. После реконструкции здания номерной фонд пятиэтажного гостиничного комплекса должен составить 201 номер.

Ранее стало известно о том, что сеть Azimut Hotels заключила с пермским ООО «Окулова 4» (девелопер по реконструкции) новое соглашение на управление будущей гостиницей. Документ актуализирует сроки управления отелем, сохраняя остальные условия документа. По последним данным, завершить строительство гостиницы на ул. Окулова, 4 планируется к концу 2024 года.

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