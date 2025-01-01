Будущая гостиница на улице Окулова в Перми «подросла» ещё на этаж Стройка должна завершиться в 2026 году Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

На ул. Окулова, 4 в Перми продолжается возведение гостиничного комплекса. Согласно информации от генерального подрядчика, уже завершается формирование монолитного каркаса третьего этажа будущей гостиницы.

Как отметил Иван Малахов, генеральный директор ООО «Окулова 4», процесс идёт в соответствии с планом. Второй этаж уже готов, работы по третьему подходят к концу, и параллельно ведётся строительство четвертого. Одновременно с монолитными работами осуществляется кладка внешних стен.

Напомним, монолитные работы по созданию фундамента стартовали в начале года, а к июню был завершён первый этаж. Планируется, что к концу года будет завершён каркас всего здания. Открытие гостиницы запланировано на 2026 год.

В комплекс войдут 198 номеров, соответствующих категории «четыре звезды», ресторан, конференц-зал, спа- и фитнес-центр. Управлять гостиницей будет сеть AZIMUT Hotels.

Реализация проекта гостиницы на ул. Окулова, 4 осуществляется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке Корпорации Туризм.РФ и «Фонда развития Пермского края».

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