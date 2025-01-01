Заседание по делу экс-главы УКСа Перми Ирины Чирковой перенесли на 13 ноября Его рассматривают повторно в Ленинском суде Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинском районном суде Перми 5 ноября состоялось заседание по уголовному делу в отношении бывшей начальницы управления капитального строительства Перми Ирины Чирковой.

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе суда, заседание было перенесено на 13 ноября. Дело рассматривает судья Оксана Корепанова.

Отложить заседание попросила подсудимая и её адвокат, мотивировав это тем, что ей нужно ознакомиться с апелляционным определением.

Напомним, в октябре по решению Пермского краевого суда Ирине Чирковой отменили обвинительный приговор за получение взятки. Дело направили на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Перми.

Приговор Чирковой вынесли 6 августа в Ленинском районном суде. Её приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима за взятку. Кроме тюремного заключения, суд обязал бывшую чиновницу выплатить штраф 27,5 млн руб.

Ирину Чиркову задержали в августе 2024 года вместе с пермским бизнесменом Сергеем Миковым. Суд установил, что в 2022 году, занимая пост руководителя УКС администрации Перми, она получила взятку от Микова на 5,46 млн руб. за подписание актов о приёмке выполненных работ по ряду городских инфраструктурных объектов, где компания Микова выступала в качестве подрядчика.

