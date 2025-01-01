В Перми ликвидируют компанию по добыче воды Она принадлежит бывшим владельцам завода «Санфрут» Поделиться Твитнуть

Компания «Ист Ва», владеющая правом на эксплуатацию Мулянского источника питьевой воды, инициировала процесс прекращения деятельности. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», заявление об этом было зарегистрировано 28 октября, что подтверждается сведениями из «СПАРК-Интерфакс».

Из опубликованных данных следует, что инициатором ликвидации юридического лица выступил руководитель компании.

Мулянский водный источник считается одним из самых значительных резервуаров пресной воды в окрестностях Перми, вода из которого отвечала требованиям для применения в пищевом производстве. В 2008 году, после получения компанией «Ист Ва» разрешения на разработку месторождения, рядом предполагалось возведение нового промышленного комплекса.

Инициатором проекта был пермский завод, выпускающий соки и нектары под брендом «Санфрут». Однако планы не были реализованы из-за высокой стоимости земли. В 2022 году владельцы «Санфрута» продали производственные мощности новому владельцу.

Как ранее писал «Новый компаньон», в октябре появились сведения о том, что производитель напитков «Санфрут» намерен зарегистрировать еще два бренда: «Маленький перекус» и «Моё солнышко». Ранее компания уже подавала заявки на регистрацию ряда других торговых марок, включая Get Fit, «Самаркандский базар» и «Узбекский фермер», а также «Мамино счастье» и Bo La — для продукции детского питания.

ООО «Санфрут» специализируется на выпуске соков, нектаров и напитков под торговыми марками Dario Wellness Neo, «Красавчик», «Фруктовый остров» и «Правило вкуса».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.