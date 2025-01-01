В Перми ликвидируют компанию по добыче воды
Она принадлежит бывшим владельцам завода «Санфрут»
Компания «Ист Ва», владеющая правом на эксплуатацию Мулянского источника питьевой воды, инициировала процесс прекращения деятельности. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», заявление об этом было зарегистрировано 28 октября, что подтверждается сведениями из «СПАРК-Интерфакс».
Из опубликованных данных следует, что инициатором ликвидации юридического лица выступил руководитель компании.
Мулянский водный источник считается одним из самых значительных резервуаров пресной воды в окрестностях Перми, вода из которого отвечала требованиям для применения в пищевом производстве. В 2008 году, после получения компанией «Ист Ва» разрешения на разработку месторождения, рядом предполагалось возведение нового промышленного комплекса.
Инициатором проекта был пермский завод, выпускающий соки и нектары под брендом «Санфрут». Однако планы не были реализованы из-за высокой стоимости земли. В 2022 году владельцы «Санфрута» продали производственные мощности новому владельцу.
Как ранее писал «Новый компаньон», в октябре появились сведения о том, что производитель напитков «Санфрут» намерен зарегистрировать еще два бренда: «Маленький перекус» и «Моё солнышко». Ранее компания уже подавала заявки на регистрацию ряда других торговых марок, включая Get Fit, «Самаркандский базар» и «Узбекский фермер», а также «Мамино счастье» и Bo La — для продукции детского питания.
ООО «Санфрут» специализируется на выпуске соков, нектаров и напитков под торговыми марками Dario Wellness Neo, «Красавчик», «Фруктовый остров» и «Правило вкуса».
