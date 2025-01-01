Алёна Бронникова Пермский завод напитков «Санфрут» регистрирует ещё два бренда Под обоими можно будет производить детское питание Поделиться Твитнуть

Завод по производству напитков «Санфрут» планирует зарегистрировать ещё два товарных знака: «Маленький перекус» и «Моё солнышко». Соответствующие заявления в Роспатент были направлены 4 и 24 сентября. Такие данные приводит сервис znakoved.ru.

Оба бренда можно будет использовать в четырёх классах МКТУ. Для производства детского питания и диетических продуктов для медицинских целей, консервированных продуктов, чипсов, масла, молочных коктейлей, овощей и фруктов, кондитерских изделий и печенья, а также пива и безалкогольных напитков, в том числе фруктовых и газированных.

Ранее ООО «Санфрут» подал заявки на регистрацию ещё нескольких товарных знаков. В частности, Get Fit, «Самаркандский базар» и «Узбекский фермер», а также «Мамино счастье» и Bo La — для производства детского питания. Компания специализируется на производстве соков, нектаров и напитков торговых марок Dario Wellness Neo, «Красавчик», «Фруктовый остров» и «Правило вкуса».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.