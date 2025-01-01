На заводе соков в Перми расширят ассортимент детского питания Компания «Санфрут» собирается зарегистрировать новые торговые марки Поделиться Твитнуть

Фото: KamranAydinov / freepik.com

Компания «Санфрут» подала в Роспатент два запроса на оформление новых торговых марок: «Мамино счастье» и Bo La. Согласно данным сайта znakoved.ru, заявки были зарегистрированы 11 и 13 августа. В соответствии с информацией от ООО «Санфрут», обе марки будут применяться для разнообразных товаров и услуг (сухие молочные смеси для детей, детское питание, диетические продукты для медицинских целей, безалкогольные фруктовые экстракты, пиво, ингредиенты для газированной воды, макаронные изделия, миндальное тесто и др.). Окончательное решение по этим заявкам пока не принято.

Представители «Санфрута» пояснили изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что регистрация дополнительных торговых знаков обусловлена подготовкой к запуску новой продукции, в частности детского питания, в обновленных форматах упаковки.

Компания «Санфрут» работает с 2001 года, производя соки, нектары и напитки под такими марками, как Dario Wellness, «Красавчик», «Фруктовый остров», GO ON и «Правило вкуса». В текущем году «Санфрут» также подавал заявки на регистрацию брендов Get Fit, «Самаркандский базар» и «Узбекский фермер». Летом 2024 года «Санфрут» начал выпуск напитков на основе артезианской воды «Вода Сасси».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.