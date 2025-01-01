В Перми обнаружили исторические находки в здании Благородного собрания на Сибирской Во время реконструкции найдены фрески на военную тему и копии фронтовых писем Поделиться Твитнуть

Советник губернатора Пермского края и депутат регионального парламента Павел Черепанов обнаружил в здании Благородного собрания на ул.Сибирской (бывший клуб УВД) исторические находки. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Он пояснил, что в ходе реставрационных работ обнаружены фрески с военной тематикой и целая стена, состоящая из копий солдатских писем с фронта, детских посланий бойцам Красной Армии и извещений о гибели. Черепанов предложил сохранить копии этих писем

Интересные находки были обнаружены и в «подвальном» помещении.

«В исторической части кирпичного подвала были найдены окна! Это может свидетельствовать о том, что раньше здание было выше и часть современного подвала была первым этажом», — сообщил депутат.

Отдельного внимания, по мнению Черепанова, заслуживают и стены здания: при внимательном рассмотрении их структуры можно увидеть наслоения различных эпох, отражающие постепенное добавление новых слоев.

Как ранее писал «Новый компаньон», в августе прошлого года проект по ремонту здания Благородного собрания получил положительное заключение госэкспертизы. После реконструкции в нём планируется создать многофункциональное пространство для проведения мероприятий, в том числе регистрации браков, организации торжеств, приёмов и концертов.

В апреле 2022 года здание это здание передали из федеральной в краевую собственность. Спустя год у объекта отремонтировали кровлю и фасад. Стоимость реставрации обошлась в 58,7 млн руб.

Дом по ул. Сибирской, 20 является объектом культурного наследия Пермского края. Его построили в 1837 году по проекту архитектора Ивана Свиязева. Изначально оно предназначалось для высшего общества Перми. В 1907 году там начал функционировать электротеатр, а в 1930 году в этом месте впервые в Перми был продемонстрирован звуковой фильм. В советские годы в здании располагался клуб УВД.

