В Пермском крае завершилась реставрация памятника архитектуры 17 века Дом воеводы открыли для посещения с 1 ноября

Дом воеводы / фото: администрация Соликамского округа

В Пермском крае 1 ноября после реставрации открыл для посетителей двери памятник архитектуры 17 века Дом воеводы в Соликамске. Информация об этом появилась в соцсетях Соликамского краеведческого музея.

«Дом воеводы торжественно открыт после завершения ремонтно-реставрационных работ. Постепенно он будет наполняться экспонатами, рассказывающими историю нашего города. Посетить Дом воеводы можно будет уже 1 ноября в течение дня, а также вечером, в "Ночь искусств», — рассказали в учреждении.

Первая экспозиция под названием «Средневековье Камское», посвящённая истории освоения соликамских земель с 9 по 15 век, расположена на первом этаже, в дальнейшем она будет доступна для посетителей по графику работы музея: со среды по воскресенье, с 10 до 18 часов.

В апреле сообщалось, что работы на объекте близятся к завершению. К весне уже был обновлён фасад, внутренняя отделка, произведена замена окон, модернизированы инженерные коммуникации, частично восстановлены двери и напольные покрытия.

Ранее также был определён подрядчик по благоустройству общественной территории «Соляная верста», рядом с Домом воеводы. ООО «Техно-Таль» за 10,3 млн руб. должно обустроить смотровую площадку, площадку под памятник воеводы, установить арт-объект «Портал в вечность» и подсветку.

