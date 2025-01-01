В Прикамье завершается реставрация памятника архитектуры 17 века Уже завершены работы по обновлению фасада и внутренней отделке Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Александра Русанова

В Соликамске близится к концу реставрация Дома воеводы (памятник архитектуры 17 века). В настоящее время завершены работы по обновлению фасада и внутренней отделке, произведена замена окон, полностью модернизированы инженерные коммуникации, а также частично восстановлены двери и напольные покрытия. Со стороны улицы устанавливается деревянная конструкция, обеспечивающая доступ ко всем уровням здания, являющегося объектом культурного наследия. Об этом сообщил глава администрации Соликамского городского округа Александр Русанов.

Он также отметил, что одновременно ведётся комплексное благоустройство прилегающей к историческим постройкам территории «Соляной версты». Около Богоявленской церкви уже установлен арт-объект под названием «Портал времени». В весенний период как здесь, так и у Дома воеводы будут обустроены смотровые площадки. Кроме того, на площадке возле Дома воеводы появится скульптурное изображение воеводы.

В дальнейшем планируется заменить тротуарное покрытие вокруг здания и облагородить прилегающий участок: убрать старые насаждения и провести работы по озеленению. После окончания реставрационных работ в Доме воеводы планируется начать обновление здания, где ранее располагалась Земская управа.

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