Алёна Бронникова «Соляную версту» в Соликамске обустроит пермская компания Работы будут выполнены за 10 млн рублей

Фото: МБУ "Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского муниципального округа" / zakupki.gov.ru

Работы по благоустройству общественной территории «Соляная верста» на набережной Усолки в Соликамске выполнит компания из Перми ООО «Техно-Таль». Об этом «Новому компаньону» сообщили в Минзакупок Пермского края.

Компания с 30 апреля по 27 июня 2026 года должна будет обустроить смотровую площадку, площадку под памятник «Воевода» у Дома воеводы, а также установить арт-объект «Портал в вечность», скульптуру воеводы и подсветку.

Согласно информации на сайте госзакупок, участие в конкурсе приняли две компании. Обе предложили выполнить работы по начальной цене контракта — за 10,3 млн руб. Комиссия выбрала победителем участника, получившего наибольшую оценку по результатам рассмотрения заявок. Договор на выполнение работ будет заключён с МБУ «Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского муниципального округа» (МБУ «УРСИИ»).

По данным Checko, строительная компания ООО «Техно-Таль» зарегистрировано в Перми в 2003 году. Уставный капитал компании составляет 100 тыс. руб. Выручка за 2024 год сложилась в 97 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млн руб. ООО является участником системы госзакупок, в качестве поставщика выступило по 133 госконтрактам на общую сумму 1,2 млрд руб. Основными заказчиками являются Служба благоустройства Березников, УРСИИ, Управление благоустройства Соликамского округа. Ранее «Новый компаньон» писал, что компания выполнила ремонт двух мостов через реки Сирья и Тазмер в Березниковском округе.

