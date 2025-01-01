Алёна Бронникова В Соликамске благоустроят «Соляную версту» за 10 млн рублей На набережной появятся смотровые площадки и арт-объекты Поделиться Твитнуть

Фото: МБУ "Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского муниципального округа" / zakupki.gov.ru

ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» подвёл итоги проведения конкурса на выполнение работ по благоустройству территории «Соляная верста» на набережной Усолки в Соликамске. С подрядчиком будет заключён контракт по начальной цене — 10,3 млн руб.

Заказчиком выступает МБУ «Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского муниципального округа». Работы должны быть выполнены в течение двух месяцев: с 30 апреля по 27 июня 2026 года. Срок исполнения контракта — до конца года. Срок гарантии на выполненные работы составит 36 месяцев со дня подписания документа о приёмке.

Согласно опубликованному на сайте госзакупок техзаданию, в рамках работ запланировано обустройство смотровой площадки и мостиков, площадки под памятник «Воевода» у Дома воеводы, установка арт-объекта «Портал в вечность» и памятника, установка подсветки и благоустройство территории.

Ранее в Соликамске был отреставрирован памятник архитектуры 17 века Дом воеводы. Одновременно с эти работами велось комплексное благоустройство прилегающей к историческим постройкам территории «Соляной версты».

