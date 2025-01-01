Под Березниками в Пермском крае восстановлены два моста Поделиться Твитнуть

В Березниковском муниципальном округе завершена масштабная реконструкция двух мостов через реки Сирья и Тазмер. По словам губернатора Дмитрия Махонина, восстановление этих мостовых переходов имеет огромное значение для населения, поскольку они соединяют населённые пункты с Березниками и Усольем.

Компания-подрядчик ООО «Техно-Таль» провела комплексное обновление несущих элементов, дорожного покрытия, ограждений и водоотводных систем на обоих объектах. Мост через Сирью, протяженностью 30 м, расположен на подъезде к с. Березовка, а 7-метровая переправа через Тазмер находится вблизи д. Сгорки.

Эти мосты играют важную роль в транспортной инфраструктуре дороги Усолье — Сороковая, по которой ежедневно курсирует автобусный маршрут №734, связывающий отдаленные населенные пункты с Березниками. В администрации округа заявили о планах по ремонту еще пяти мостов в ближайшие годы, включая капитальную реконструкцию переправ через Ленву и Волим. В целом, в 2025 году в Пермском крае планируется привести в порядок 35 мостовых сооружений.

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