В отношении владельца затонувшего пермского танкера в суд направлен новый иск Девять истцов требуют от шести ответчиков 412 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Арбитражный суд Москвы 28 октября поступил иск от девяти физических и юридических лиц в отношении владельцев двух затонувших в декабре прошлого года танкеров и государственных организаций. По данным картотеки суда, иск пока не принят к производству.

В качестве истцов выступают зарегистрированные в Анапе компании «Мираж», пансионат «Морские рифы», детский оздоровительный лагерь «Зори Анапы», «Анапский берег», а также пять физических лиц. Ответчиками привлечены «Каматрансойл», «Кама шиппинг», «Волгатранснефть», ФГУП «Росморпорт», Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря».

Общая сумма требований заявлена в размере 412,78 млн руб.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в Чёрное море вылилось около 2,4 тыс. тонн мазута. В августе арбитраж обязал «Каматрансойл» и «Кама-Шиппинг» возместить ущерб окружающей среде. Компания «Каматрансойл» направила апелляцию на данное решение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.