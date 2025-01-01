Суд взыскал с владельца и фрахтователя пермского танкера 49,5 млрд рублей Иск Росприроднадзора полностью удовлетворён Поделиться Твитнуть

На слушании в среду, 13 августа, Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к ООО «Каматрансойл», собственнику танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре прошлого года, и ООО «Кама Шиппинг», компании, зафрахтовавшей данное судно. Решение суда предусматривает солидарное взыскание 49,46 млрд руб. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса», присутствующий на заседании суда.

«Иск (...) удовлетворить в полном объёме. Взыскать с ООО «Каматрансойл» и ООО «Кама Шиппинг» солидарно 49 млрд 460 млн тыс. руб.», — сказал судья, оглашая решение.

Напомним, Росприроднадзор направлял в суд иск на 84,9 млрд руб. к владельцам затонувших в декабре 2024 года в Чёрном море танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» для возмещения ущерба экологии (ЗАО «Волгатранснефть», собственнику второго судна, предъявлялись претензии на 35,5 млрд руб.).

Напомним, оба танкера потерпели крушение 15 декабря 2024 года у берегов Анапы в акватории Чёрного моря, что привело к серьёзному экологическому ущербу. В результате инцидента произошёл разлив нефтепродуктов, введён режим ЧС федерального уровня.

