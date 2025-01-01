Алёна Бронникова Иск о возмещении ущерба от крушения пермского танкера в Чёрном море направлен в суд Сумма требований составила 49 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Росприроднадзор направил в суд иск на 84,9 млрд руб. к владельцам затонувших в декабре 2024 года в Чёрном море танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» для возмещения ущерба экологии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Сумма исчисленного вреда в отношении пермского ООО «Кама Шиппинг», владельца танкера «Волгонефть-212», а также собственника ООО «Каматрансойл» (солидарно) составила 49,4 млрд руб. ЗАО «Волгатранснефть», собственнику второго судна, предъявлено 35,5 млрд руб.

Надзорный орган предъявил компаниям требования по возмещению вреда в апреле. На добровольное исполнение им дали один месяц, после чего, сообщалось, иски направят в суд.

Кроме того, в арбитражном суде Краснодарского края рассматривается иск властей Анапы к трём компаниям о взыскании 211 млн руб. в качестве компенсации расходов на ликвидацию разлива нефтепродуктов. В суде «Кама Шиппинг» заявила, что не несёт ответственности за аварию танкера и считает предъявленные к ней исковые претензии необоснованными, поскольку выступает лишь фрахтователем судна. Заседание по этому делу отложено до 30 июня.

Напомним, оба танкера потерпели крушение 15 декабря 2024 года у берегов Анапы в акватории Чёрного моря, что привело к серьёзному экологическому ущербу. В результате инцидента произошёл разлив нефтепродуктов, введён режим ЧС федерального уровня.

По данным МЧС РФ на 30 мая, от нефтепродуктов с начала работ было очищено 548,9 км берега, собрано более 164,2 тыс. т загрязнённого песка и грунта, на площадки временного хранения вывезено свыше 119 тыс. т. В прибрежных зонах Анапы и Темрюкского района сводная водолазная группировка ежедневно собирает мазут со дна моря, уже собрано 415 тонн нефтедобывающих отходов. В Краснодарском крае с береговой линии собрано более 162,3 тыс. т загрязнённого песка, грунта и гальки, в Крыму — более 887 т, в Севастополе — 849,73 т.

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