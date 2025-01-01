Ущерб экологии от крушения пермского танкера в Чёрном море составил 49 млрд рублей Компания должна возместить вред в течение месяца Поделиться Твитнуть

Ущерб экологии от крушения двух танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе оценили в 84,94 млрд руб. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Собственникам судов — пермскому ООО «Кама Шиппинг» и московскому ЗАО «Волгатранснефть» предъявлено требование по возмещению вреда в указанном размере. На добровольное возмещение у компаний есть один месяц, после чего исковые требования направят в суд.

Сумма вреда, причинённого Чёрному морю в результате экологической катастрофы, котороая была предъявлена ООО «Кама Шиппинг», владельцу танкера «Волгонефть-212», составила 49,46 млрд руб. Владельцу второго судна «Волгонефть-239» — ЗАО «Волгатранснефть» исчисленная сумма составила 35,48 млрд руб.

Напомним, «Волгонефть-212» потерпел крушение 15 декабря 2024 года у берегов Анапы в акватории Чёрного моря. В тот же «Волгонефть-239», также сел на мель в этом районе, что привело к серьёзному экологическому ущербу в регионе. В результате инцидента произошёл разлив нефтепродуктов, введён режим ЧС федерального уровня.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Госинспекцию труда Пермского края поступили обращения от двух сотрудников «Кама Шиппинг» с информацией о задержках зарплаты. Работодатель объяснил наличие задолженности арестом банковских счетов. Компании было вынесено предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства.

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