Администрация Анапы взыскивает с пермского владельца танкера 211 млн рублей Сумма требований может вырасти Поделиться Твитнуть

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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа направила в Арбитражный суд Краснодарского края иск к владельцам затонувших в Чёрном море танкеров московскому ЗАО «Волгатранснефть» и пермскому ООО «Кама Шиппинг». Согласно картотеке арбитражных дел, заявление было направлено 7 марта.

По данным официального сайта мэрии Анапы, власти требуют взыскать с ответчиков 211 млн руб. Эта сумма оплачена по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий ЧС. При этом окончательной она не является, и в дальнейшем администрация намерена увеличить размер требований.

Отмечается, что «Волгатранснефть» и «Кама Шиппинг» являются владельцами судов «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», потерпевших крушение в декабре в Керченском проливе. В результате инцидента произошёл разлив нефтепродуктов, введён режим ЧС федерального уровня.

Ранее «Новый компаньон» писал, что «Волгонефть-212» принадлежит «Каматрансойл», судно было передано в аренду «Кама Шиппинг» в 2016 году. Компания оценила свои финансовые потери от происшествия в 200 млн руб.

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