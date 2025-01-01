Владелец затонувшего в Чёрном море пермского танкера оценил его в 200 млн рублей Рассмотрение дела назначено на 8 апреля Поделиться Твитнуть

Компания «Каматрансойл», владевшая затонувшим танкером «Волгонефть-212», оценила свои финансовые потери от происшествия в 200 млн руб. В документах арбитражного суда указано, что «Каматрансойл» подала иск против компании «Кама Шиппинг», требуя возмещения этой суммы в качестве компенсации за утрату судна, которое было передано в аренду без экипажа на основании договора от 8 февраля 2016 года. Судебное разбирательство по данному иску назначено на 8 апреля, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Стоит напомнить, что «Кама Шиппинг», базирующаяся в Перми, являлась компанией, эксплуатировавшей танкер «Волгонефть-212», который потерпел крушение 15 декабря 2024 года у берегов Анапы в акватории Чёрного моря. В тот же день другой танкер, «Волгонефть-239», также сел на мель в этом районе, что привело к серьезному экологическому ущербу в регионе.

Отмечается, что между «Каматрансойл» и «Кама Шиппинг» существует связь через общих учредителей. В частности, Константин Сельков владеет долей в 33% в «Каматрансойл» и 50% в «Кама Шиппинг».

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