Работники пермского ООО «Кама Шиппинг» пожаловались на невыплату зарплаты Эксплуатант затонувшего танкера ссылается на арест счетов Поделиться Твитнуть

В Государственную инспекцию труда Пермского края поступили обращения от двух сотрудников ООО «Кама Шиппинг» с информацией о задержках заработной платы.

Один из обратившихся, электромеханик судна «Волгонефть-212», в дополнение к претензиям по зарплате заявил о неполучении компенсации за личное имущество, утраченное при крушении танкера.

В ходе проверки информации работодатель объяснил наличие задолженности по заработной плате арестом банковских счетов ООО «Кама Шиппинг».

По итогам рассмотрения жалоб работников ООО «Кама Шиппинг» Инспекция вынесла предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства с разъяснением ч. 6 ст. 136 и 236 Трудового кодекса РФ.

Документы направлены в прокуратуру Пермского края для согласования внеплановой проверки в отношении ООО «Кама Шиппинг».

Напомним, 11 марта по решению судьи Мотовилихинского районного суда «Кама Шиппинг» было оштрафовано на 200 тыс. руб. по иску транспортной прокуратуры. ООО «Кама Шиппинг» нарушило правила лицензирования, предусмотренные ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП. Дело в том, что танкеры типа «Волгонефть-212» («Кама Шиппинг» являлось его эксплуатантом) могут использоваться для перевозок по морям до конца ноября, в зимний период их эксплуатация запрещена. А авария с танкером «Волгонефть-212» произошла в Чёрном море 15 декабря, на две недели позже допустимого срока.

Ранее Новороссийская транспортная прокуратура дважды штрафовала «Кама Шиппинг» по ч. 2 ст. 14.43 КоАП за нарушение требований технических регламентов, на 30 тыс. руб. каждый раз.

В настоящее время ведётся расследование уголовного дела о крушении двух танкеров «Волгонефть». ООО «Каматрансойл», владелец затонувшего танкера «Волгонефть-212», требует от эксплуатанта, ООО «Кама Шиппинг», 200 млн руб. в качестве компенсации за потерю судна.

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