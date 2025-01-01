Эксплуатантов затонувшего пермского танкера оштрафовали за зимнее плавание в море Это было первое в Перми рассмотрение дела об аварии с судном Поделиться Твитнуть

По решению судьи Мотовилихинского районного суда Юлии Долгих 11 марта ООО «Кама Шиппинг» из Перми было оштрафовано на 200 тыс. руб. по иску транспортной прокуратуры. Это уже третий случай привлечения компании к ответственности надзорным органом, но первое рассмотрение дела в Перми. Об этом сообщает Properm.ru.

Пермский транспортный прокурор подал иск к «Кама Шиппинг» из-за нарушений правил лицензирования, предусмотренных ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП. Согласно информации, танкеры типа «Волгонефть 212», предназначенные для смешанного плавания, могут использоваться для перевозок в Чёрном и других морях до конца ноября. В зимний период их эксплуатация запрещена.

Авария с танкером «Волгонефть-212» произошла в Чёрном море 15 декабря, на две недели позже допустимого срока.

Ранее Новороссийская транспортная прокуратура дважды штрафовала «Кама Шиппинг» по ч. 2 ст. 14.43 КоАП за нарушение требований технических регламентов, на 30 тыс. руб. каждый раз.

В настоящее время ведётся расследование уголовного дела о крушении двух танкеров «Волгонефть». ООО «Каматрансойл», владелец затонувшего танкера «Волгонефть-212», требует от эксплуатанта, ООО «Кама Шиппинг», 200 млн руб. в качестве компенсации за потерю судна.

Следствие установило, что 15 декабря во время шторма в Керченском проливе затонули суда «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», получив серьёзные повреждения и вызвав разлив мазута. В результате катастрофы погиб матрос «Волгонефть-212».

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