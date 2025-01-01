Пермская «Кама Шиппинг» заявила, что не является владельцем затонувшего танкера И, следовательно, не может быть признана надлежащим ответчиком в суде Поделиться Твитнуть

Пермская компания «Кама Шиппинг» заявляет, что не несёт ответственности за аварию танкера «Волгонефть 212», произошедшую в Керченском проливе в декабре 2024 года, и считает предъявленные к ней исковые претензии необоснованными. Об этом было объявлено представителем компании на предварительном заседании суда по иску администрации Анапы, требующей возмещения затрат на устранение последствий разлива нефти, пишет «Интерфакс».

По мнению «Кама Шиппинг», компания выступает лишь фрахтователем судна и, следовательно, не может быть признана надлежащим ответчиком. Ссылаясь на ст. 316 Кодекса торгового мореплавания, представитель подчеркнул, что ответственность за загрязнение нефтью лежит на владельце судна, а ст. 219 того же кодекса освобождает фрахтователя от ответственности перед третьими лицами в случае разлива нефти. Было указано, что собственником «Волгонефти 212» является ООО «Каматрансойл».

В качестве доказательства своей позиции компания предоставила суду отзыв на исковое заявление, а также договор фрахтования.

Арбитражный суд Краснодарского края начал рассмотрение иска властей Анапы о взыскании 211 млн руб. с собственников затонувших танкеров, в качестве компенсации расходов на ликвидацию разлива нефтепродуктов.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошла авария с танкерами «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» (принадлежит ЗАО «Волгатранснефть»), что привело к утечке топлива. По информации Минтранса, было повреждено четыре отсека, и в море попало 2,4 тыс. тонн мазута.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута почти в 85 млрд рублей и направил соответствующие требования ЗАО «Волгатранснефть» и ООО «Кама Шиппинг».

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