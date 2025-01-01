Пермский владелец затонувшего танкера оспорит взыскание 49 млрд рублей Рассмотрение жалобы назначено на 25 ноября Поделиться Твитнуть

ООО «Камастрансойл», владелец затонувшего танкера «Волгонефть-212», обжалует в апелляционном суде решение о взыскании с компании ущерба окружающей среде в размере 49,46 млрд рублей.

В августе Арбитражный суд Краснодарского края обязал «Камастрансойл» и компанию «Кама-Шиппинг», фрахтовавшую судно, возместить ущерб. Жалоба на это решение была подана в апелляционную инстанцию 6 октября, а её рассмотрение запланировано на 25 ноября текущего года.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе столкнулись танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в Чёрное море вылилось около 2,4 тыс. тонн мазута, а матрос с «Волгонефть-212» Данил Саблин погиб.

