За неделю в Перми демонтировали ещё 13 незаконных НТО Больше всего их оказалось в Ленинском и Свердловском районах Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В течение третьей недели октября власти демонтировали с улиц Перми ещё 13 незаконных НТО. По информации горадминистрации, наибольшее количество нестационарных торговых объектов было снесено в Ленинском и Свердловском районах — по пять штук, ещё по одному снесли в Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Дзержинском районах.

В мэрии напоминают, что в городе утверждены схема размещения НТО и требования к их внешнему облику. Во всех районах проводится регулярная работа по выявлению незаконных объектов, самовольно установленные НТО на муниципальной земле демонтируются в принудительном порядке.

За первую половину месяца в Перми было снесено 34 таких НТО. Больше всего было снесено в Свердловском районе, где убрали 14 незаконных объектов, в том числе лотки для уличной торговли, павильоны и киоски.

Ранее «Новый компаньон» писал, что администрации Перми не удалось через суд добиться сноса НТО рядом с ТЦ «Времена года» по ул. Докучаева, 42б. Власти требовали освободить площадки под парковочные места для посетителей торгового центра.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.