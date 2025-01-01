Суд отказал мэрии Перми в требовании демонтировать киоски у ТЦ «Времена года» Мотивировочная часть пока не готова Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Арбитражный суд Пермского края не удовлетворил иск администрации Перми о сносе нестационарных торговых объектов (НТО) рядом с ТЦ «Времена года» по ул. Докучаева, 42б. Решение было вынесено 22 октября, но мотивировочная часть пока не готова.

Ответчиками по делу выступали предприниматели Игорь Жуков и Николай Скляров. Как отмечает «Коммерсантъ-Прикамье», ранее Жуков возглавлял пермскую таможню.

Администрация города требовала обязать их демонтировать павильоны, чтобы освободить парковочные места для посетителей торгового центра, включая инвалидов. Снос киосков планировалось осуществить с двух участков: один площадью 3,3 тыс. кв. м находился под зданием ТЦ, а другой, размером 158 кв. м, — под самим торговым центром. Согласно данным 2ГИС, на меньшем участке по ул. Докучаева, 42б/2 расположены павильон с мини-пекарней «Хлебница», магазины молочной продукции «Вемол» и мясных изделий «Куединский».

