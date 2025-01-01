В Перми за первую половину октября демонтировано 34 незаконных НТО
Почти половина из них — в Свердловском районе
Как сообщили в администрации Перми, в краевом центре за первую половину октября было демонтировано 34 незаконных нестационарных торговых объекта (НТО).
Наибольшее количество НТО было ликвидировано в Свердловском районе — 14. На муниципальной территории убрали три лотка для уличной торговли, два павильона и один киоск. На частной территории демонтировали семь киосков и один павильон.
Индустриальный район — здесь демонтировали семь НТО. На муниципальной территории были ликвидированы три лотка для уличной торговли, а на частной — три павильона и один вендинговый аппарат.
В Ленинском районе убрали три НТО. На муниципальной территории был ликвидирован один лоток для уличной торговли, а на частной — два таких лотка.
В Мотовилихинском, Кировском, Дзержинском, Орджоникидзевском районах и в посёлке Новые Ляды было демонтировано по два НТО. В Мотовилихинском районе на муниципальной территории убрали две палатки для уличной торговли. В Кировском районе на частной территории демонтировали две палатки. В Дзержинском районе на частной территории убрали один шиномонтаж и одну автолавку. В Орджоникидзевском районе на частной территории ликвидировали один киоск и один шиномонтаж. В посёлке Новые Ляды на частной территории ликвидировали два павильона.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.