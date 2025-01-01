В Перми за первую половину октября демонтировано 34 незаконных НТО Почти половина из них — в Свердловском районе Поделиться Твитнуть

Как сообщили в администрации Перми, в краевом центре за первую половину октября было демонтировано 34 незаконных нестационарных торговых объекта (НТО).

Наибольшее количество НТО было ликвидировано в Свердловском районе — 14. На муниципальной территории убрали три лотка для уличной торговли, два павильона и один киоск. На частной территории демонтировали семь киосков и один павильон.

Индустриальный район — здесь демонтировали семь НТО. На муниципальной территории были ликвидированы три лотка для уличной торговли, а на частной — три павильона и один вендинговый аппарат.

В Ленинском районе убрали три НТО. На муниципальной территории был ликвидирован один лоток для уличной торговли, а на частной — два таких лотка.

В Мотовилихинском, Кировском, Дзержинском, Орджоникидзевском районах и в посёлке Новые Ляды было демонтировано по два НТО. В Мотовилихинском районе на муниципальной территории убрали две палатки для уличной торговли. В Кировском районе на частной территории демонтировали две палатки. В Дзержинском районе на частной территории убрали один шиномонтаж и одну автолавку. В Орджоникидзевском районе на частной территории ликвидировали один киоск и один шиномонтаж. В посёлке Новые Ляды на частной территории ликвидировали два павильона.

