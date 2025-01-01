Алёна Бронникова В Перми за 209,4 млн рублей отремонтируют участок улицы Советской Работы должны быть завершены к январю 2027 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Пермблагоустройство» за 209,4 млн руб. заключит договор с подрядчиком на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по капремонту участка ул. Советской между пр. Комсомольским и ул. Сибирской. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Участие в торгах приняли две организации, обе согласились выполнить работы по максимальной цене контракта. Победителем стал участник, набравший наибольшее количество баллов по оценкам комиссии. В Минзакупок Пермского края «Новому компаньону» сообщили, что победителем было выбрано АО «Уралмостострой».

Согласно техзаданию, в состав работ вошли анализ существующей градостроительной документации, инженерные изыскания, обследование объекта, разработка и согласование проекта, прохождение госэкспертизы, а также непосредственно строительно-монтажные работы. К строительным работам необходимо приступить 2 июля 2026 года.

В основной период работ подрядчик должен восстановить и закрепить оси трассы, переустроить инженерные коммуникации, обустроить водопропускные трубы, системы водоотведения и наружного освещения, конструктивные слои дорожной одежды проезжей части и тротуаров, установить защитные барьерные ограждения, технические средства организации дорожного движения, выполнить разметку проезжей части и благоустройство территории. Протяжённость участка капитального ремонта дороги составит 500 м.

Средства на выполнение работ выделены из муниципального и регионального бюджетов. Работы должны быть выполнены в течение периода с 12 ноября 2025 года по 9 ноября 2027 года. Срок окончания исполнения контракта — не позднее 17 февраля 2027 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что «Уралмостострой» стал подрядчиком по ремонту ул. Васильева в Перми (работы выполнят за 134 млн руб.), а также по благоустройству ипподрома в п. Ферма (за 263 млн руб.).

