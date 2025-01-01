Защита экс-депутата заксобрания Прикамья Константина Окунева обжалует его арест Апелляцию будет рассматривать краевой суд Поделиться Твитнуть

Константин Окунев

Константин Долгановский

Сторона защиты общественного деятеля, предпринимателя и экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Константина Окунева обжалует меру пресечения в виде ареста. Об этом «Новому компаньону» сообщил адвокат задержанного Иван Хозяйкин.

«По мнению стороны защиты, с учетом характера предъявленного обвинения и обстоятельств, дела избранная судом мера пресечения явно чрезмерна. В связи с этим в ближайшее время будет подана апелляционная жалоба», — пояснил Хозяйкин.

Отметим, согласно законодательству, меру пресечения в вышестоящей инстанции можно обжаловать в течение трёх дней. В случае с Окуневым жалобу должен рассмотреть Пермский краевой суд.

Как ранее писал «Новый компаньон», 30 октября Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения для экс-депутата и отправил его в СИЗО на 1 месяц и 29 дней. Под арестом Окунев пробудет до 28 декабря.

Сам задержанный и его защитник просили суд о домашнем аресте или денежном залоге в размере до 2 млн руб. Окунев заявил о своей невиновности и отрицал предъявленные ему обвинения.

Общественнику инкриминируют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда, совершенные с использованием сети Интернет».

Константина Окунева задержали утром 29 октября сотрудники ФСБ в пермском аэропорту, когда он собирался вылететь в Санкт-Петербург, где он сейчас живёт.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.