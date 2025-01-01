На востоке Пермского края 3 и 4 ноября температура воздуха может упасть до -15° Синоптики ожидают пик похолодания в ближайшие выходные Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Эксперты ГИС-Центра ПГНИУ прогнозируют пик похолодания в Пермском крае на 3 ноября и ночь 4 ноября. В части региона температура воздуха может упасть до -15°. Отмечается, что перспективы значительного (анонсированного ранее) похолодания пока под вопросом.

«Траектория ожидаемого антициклона смещается восточнее, а вместе с ним уходят в Зауралье и ожидаемые морозы. Пик похолодания теперь прогнозируется на 3 ноября и ночь на 4 ноября с температурой воздуха -4…-9°, и только на востоке края до -15°», — сообщает проект «Опасные природные явления Пермского края».

Над территорией региона в эти дни ожидаются снегопады, но не везде и в основном слабой интенсивности. Более подробным прогнозом эксперты обещают поделиться 31 октября.

Ранее синоптики прогнозировали, что резкое похолодание на этой неделе ожидается в пятницу, после потепления в среду. Усиление холода ожидалось к выходным под влиянием циклона с Балтийского моря — сообщалось, что к воскресенью (2 ноября) воздух остынет до -2…-7°.

