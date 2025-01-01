Температура воздуха в Перми поднимется 29 октября до +11 градусов Поделиться Твитнуть

Анализ метеорологической обстановки на ближайшие сутки показывает, что температура воздуха в Пермском крае превысит климатическую норму на 7—9 градусов. Это отклонение от стандартных показателей является рекордным с 23 сентября текущего года. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Основной поток тёплого воздуха направится в Зауралье, но и в Пермском крае, особенно в его центральной и южной частях, включая Пермь, днём ожидается повышение температуры до +9...+11 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, возможны локальные осадки в некоторых районах.

Также стоит отметить, что ночные температуры в ближайшие два дня будут одними из самых высоких за октябрь. В среду и четверг на большей части территории региона ночью ожидается +5...+7 градусов. Исключение составит западная часть региона, где ночью на четверг температура опустится до +2 градусов.

