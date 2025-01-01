Синоптики назвали дату резкого похолодания в Прикамье Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, на наступившей неделе будет очень тепло — примерно на 6°C теплее, чем обычно. Это самое сильное потепление с 23 сентября, и такого тёплого периода в третьей декаде октября не было с 2019 года. Однако к концу недели тёплый период в Прикамье закончится.

В понедельник днём температура будет около +4…+9°C по краю и +6…+8°C в Перми. Вечером с юга придет дождь (до 5 мм) в большинстве районов, кроме запада и северо-запада. В ночь на вторник температура опустится до +0…+5°C, а в Перми до +3…+5°C, возможны туман и дымка. Днём температура поднимется до +3…+8°C по краю и до +6…+8°C в Перми. Вечером погода станет пасмурной, пройдут дожди (3-10 мм), особенно на севере края.

Среда может стать самым тёплым днём недели, когда воздух прогреется до +11° в Прикамье и до +10° в Перми.

В пятницу, 31 октября, похолодает. Холодный воздух придёт с северо-запада. На севере края температура днём будет около 0…+2°C, возможны слабые осадки в виде мокрого снега. На юге и в центре края, включая Пермь, будет теплее, около +3…+5°C. Возможны небольшие дожди и слабый ветер.

В выходные похолодает ещё больше. Ожидается новый циклон с Балтийского моря. Если он придёт на Средний Урал, то в субботу будут сильные дожди, которые могут перейти в мокрый снег, а в воскресенье температура опустится до -2…-7°C.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.