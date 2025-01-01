Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае будет открыт музей Алексея Решетова Музей книжной культуры Верхнекамья «Алконост» в Березниках станет мономузеем Поделиться Твитнуть

Фото: Березниковский историко-художественный музей имени И. Коновалова

В Пермском крае планируется открыть ещё один мономузей, связанный с личностью выдающегося литератора, чья деятельность имеет непосредственное отношение к Прикамью. В настоящее время в регионе работают Дом-музей Бориса Пастернака во Всеволодо-Вильве, Дом-музей Виктора Астафьева в Чусовом и Дом-музей Василия Каменского в Троице. Все три являются филиалами Пермского краеведческого музея. В 2027 году планируется открыть в Березниках литературную экспозицию, посвящённую Алексею Решетову, которая станет структурным подразделением Березниковского историко-краеведческого музея им. Ивана Коновалова.

Проект музея Алексея Решетова, разработанный Березниковским историко-краеведческим музеем, стал победителем регионального музейного конкурса, который проводит Министерство культуры Пермского края. Лучшему музейному проекту присваивается статус «Прорыв года» и выделяется финансирование в размере до 1 млн руб.

Новый музей планируется открыть на базе уже существующей институции — Музея книжной культуры Верхнекамья «Алконост». В этом пространстве работает небольшая экспозиция, посвящённая Решетову, которая была открыта в 2018 году в рамках программы «Березники — центр культуры Пермского края». В том году вдова поэта передала Березниковскому музею его личный архив, который и стал основой музейного уголка. В экспозиции можно увидеть невероятные экспонаты — например, фото Решетова на рабочем месте — солемельнице Березниковского калийного комбината, где он проработал 30 лет и продолжал работать, уже будучи ведущим поэтом Прикамья; или рукописную книгу, которую мама Решетова писала и иллюстрировала для своих детей в лагере, где она оказалась во время массовых репрессий.

Планируется развить эту экспозицию до полноценного литературного музея, в котором будет регулярно собираться книжный клуб. Концепция предполагает создать расширенный музейный контекст, чтобы разговор шёл не только персонально о Решетове, но и о его эпохе, о «шестидесятниках» и литературных феноменах того времени.

Имя Алексея Решетова остаётся актуальным в Прикамье: так, 29 октября в Краевой библиотеке им. Горького прошла лекция Андрея Мансветова о «пермском периоде» творчества поэта.

