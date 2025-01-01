Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский край вспоминает Алексея Решетова Лекцию о творчестве уральского классика прочитает современный пермский поэт Поделиться Твитнуть

В Пермском крае нет, наверное, более бесспорной, признанной и уважаемой литературной фигуры, чем поэт-лирик советского времени Алексей Решетов. С годами его творчество не только не тускнеет, но как будто звучит ярче. Решетов — по-настоящему культовая фигура в литературном Прикамье: о нём снято два фильма, в Березниках поставлен ему памятник, а в Перми красивую и необычную памятную доску работы Равиля Исмагилова на доме, где жил поэт, установили на народные деньги, собранные ещё до того, как появились краудфандинговые платформы.

Алексей Леонидович Решетов родился на Дальнем Востоке в 1937 году. В этом же году его родители были репрессированы: отец — талантливый журналист — расстрелян, мать сослана в лагеря. В 1943 году она была освобождена без права выезда из Соликамска, поэтому дети вместе с бабушкой переехали к ней и снимали жильё в Боровске, в бараках около бумкомбината. Позднее семья переехала в Березники.

Будущий поэт учился в Березниковском горно-химическом техникуме, 26 лет работал на калийном комбинате. Именно в этот период было написано большинство его стихов. В 1982 году поэт переехал в Пермь и до отъезда в Екатеринбург в 1995 году работал литературным консультантом в Пермской областной писательской организации, продолжая писать стихи.

С 2012 года в Пермском крае с поддержкой регионального Министерства культуры авторам лучших поэтических произведений вручается премия имени Решетова в двух номинациях — «Мастер» и «Молодой поэт». Сначала премия была ежегодной, но в 2015 году было решено вручать её один раз в пять лет, чтобы найти по-настоящему выдающиеся литературные таланты, которые появляются не так уж часто.

Между тем, имя Решетова продолжает звучать на разных площадках в Перми и Пермском крае. 29 октября в 19:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького состоится лекция (16+) о «пермском периоде» Алексея Решетова, его книгах и его наследии. С лекцией выступит Андрей Мансветов — культуртрегер, писатель, редактор, литературный критик, автор пяти поэтических книг, один из самых активно работающих современных поэтов Прикамья.

