Город включился... Ждём продолжения! Состоялась церемония закрытия программы «Пермский край — территория культуры» 2018 года

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Глубоко символично, что новый этап программы «Пермский край — территория культуры», которую уже 12 лет реализует Министерство культуры Пермского края, совпадает со стартом Года театра в России. В Березниках, где 15 декабря прошла церемония передачи полномочий от «Центров культуры Пермского края — 2018» победителям конкурса, которые в 2019 году будут носить звание культурных центров региона, работают целых три театра и балетная школа.

Программа «Включи город!» проходила в Березниках везде — не только в музеях и театрах, но даже в торговых центрах, где звучала живая музыка

Фото: Алексей Гречищев

Церемония прошла в зале Березниковского драматического театра, но праздник охватил весь город. Березники активно и радостно осваивают многочисленные плоды, которые принесла им программа 2018 года «Включи город!». Город включился! На площади перед ЦУМом, где располагается ледовый городок (очень, между прочим, достойный, с горками, ловушками, лабиринтами и ледяными скульптурами), молодёжь фотографировалась у нового арт-объекта «Скворечники»: это и инсталляция, и фонарь, и рамка для селфи, и выставочное пространство.

В то же самое время в фойе ЦУМа народ слушал музыку: выступал оркестр русских народных инструментов под управлением Ольги Поповой, где преподаватели Березниковского музыкального училища играют вместе со своими студентами. Вскоре их сменил другой оркестр — джазовый под управлением легендарного Станислава Алексе­ева: именно он основал традицию, когда березниковские музыканты играют в общественных пространствах, а город это оценил и полюбил.

В течение лета 2018 года центрами событий в Березниках были парки и скверы. Каждое из них было ориентировано на ту аудиторию, которая традиционно «обжила» эти пространства: в Треугольном сквере действовала «Музейная дача», поскольку он находится неподалёку от музея; в Комсомольском сквере шли проекты для молодёжи — мастер-классы по уличным танцам, рэп-поэзии, дворовым играм; в Рябиновом сквере проводилась программа для малышей и их родителей — лаборатория театра для детей, организованная с помощью Березниковского театра драмы, «Сказки на ночь», которые по вечерам читали медийные персоны, просветительский проект #Яжемать — встречи с психологами, семейными юристами, врачами и даже специалистами по перинатальной йоге; литературную площадку в парке культуры и отдыха организовали библиотеки города.

Фото: Алексей Гречищев

Многие из начатых летом парковых проектов живы и сейчас: так, в Треугольном сквере, который в морозный день 15 декабря был особенно красив, по-прежнему проходит баннерная выставка Березниковского историко-художественного музея, на которой демонстрируются артефакты исторической коллекции. Благодаря гранту краевого минкульта музей смог реализовать две свои давние мечты: открытое хранение археологической коллекции и литературную экспозицию, посвящённую Алексею Решетову.

«Решетовская комната» в Музее книжной культуры Верхнекамья «Алконост» (подразделение Березниковского историко-художественного музея) сделана куратором Ольгой Сафрошенко и художницей Ольгой Вологиной. Переступая через порог, посетитель попадает в Космос — документы и артефакты, посвящённые жизни поэта и его текстам, вращаются вокруг, как планеты. Центр комнаты свободен, там нет никаких витрин или инсталляций: это пространство для общения, музыки, чтения стихов.

Невозможно не откликнуться душой на удивительную судьбу Алексея Решетова, на его пронзительную поэзию. В экспозиции можно увидеть невероятные экспонаты — такие, например, как фото Алексея Леонидовича на рабочем месте — солемельнице Березниковского калийного комбината, где он проработал 30 лет и продолжал работать, уже будучи ведущим поэтом Прикамья. Все посетители в первую очередь обращают внимание на рукописную книгу, которую мама Решетова писала и иллюстрировала в лагере, где она оказалась во время массовых репрессий, для своих детей — Алексея и Бетала. Отец — тот и вовсе сгинул, был несправедливо обвинён и расстрелян...

Создание «Решетовской комнаты» стало возможным благодаря тому, что вдова поэта Тамара Павловна Катаева подарила Березниковскому музею весь его личный архив, который хранила долгие годы. Сотрудники музея сейчас оцифровывают документы, чтобы выложить их на интерактивные стенды.

Благодаря званию «Центр культуры Пермского края — 2018» Березники оказались включены в Книгу рекордов России: на Торговой площади появилась гигантская солонка высотой 4,95 м. Автор проекта — молодой московский дизайнер Виктория Белорукова. Арт-объект вошёл в российскую Книгу рекордов как самая большая солонка в России, но специалисты, работающие над этой книгой, уверены, что она и самая большая в мире.

Более 5 тыс. проектов и инициатив поступили в дирекцию программы «Включи город!», более 40 тыс. людей приняли участие в событиях лета 2018 года. Недаром министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, выступая на церемонии передачи символов центров культуры Пермского края, отметил, что березниковский проект — один из самых удачных в сфере культуры, причём не только в нынешнем году. «Отличный слоган — «Включи город!» — сказал министр. — Подумали о культуре, вспомнили традиции, создали новое...»

Есть чем гордиться и другим «Центрам культуры Пермского края — 2018» — Барде и селу Калинино.

Основной задачей Барды был новый взгляд на традиционную культуру территории. Здесь появились три арт-объекта: «Тюбетейка» в виде беседки-ротонды, «Та самая бардымская картошка» и граффити-проект «Гусь 8 бит», выполненный Вячеславом Мoff Каменским по эскизу Александра Жунёва. Состоялся музыкальный Barda Summer Fest, посвящённый молодёжной культуре.

У старинного села Калинино, в границах территории которого находится Белогорский монастырь, была задача заявить о себе как об интересном историческом поселении, а не просто транзитном пункте на маршруте к Белогорью. Здесь появилась туристическая навигация по селу, арт-объект «Калинино — гора историй», состоялась военно-историческая реконструкция «Штурм войсками Пугачёва Юго-Осокинского завода», а главное — вторую жизнь получило здание сельской школы искусств: в его стенах открылся и действует музейно-просветительский центр, сюда из маленького домика переехал замечательный сельский музей.

Обо всём этом центры культуры уходящего года отчитались перед тем, как передать символы программы территориям, которые победили в конкурсе на 2019 год, — Добрянке, Оханску и селу Посад Кишертского района. Все три победителя — новички, они стали центрами культуры Пермского края впервые. Добрянка не меньше 10 раз подавала заявку на конкурс. Можно себе представить радость жителей этого города! Благодаря проекту «Столица доброты» в 2019 году в Добрянке будет создан новый музейный сквер и благоустроена набережная, появятся забавные объекты туристической навигации — «добрячки». В новом формате пройдут уже известные Фестиваль сладостей и Международный кукольный карнавал.

Оханск победил в конкурсе с проектом «Оханск — родина слонов и не только…». Город решил доказать, что его историко-культурное наследие — не только раскопки трогонтериевого слона. В течение 2019 года в районном центре будет разработана новая концепция крае­ведческого музея, пройдут фестивали, посвящённые истории и современности города, выставки, серия событий «Общественные выходные».

Проект «Дыхание Посадских гор» Посадского сельского поселения раскроет территорию для туристов, позволит обустроить стоянки по маршрутам сплавов. Здесь пройдёт фестиваль «Дыхание ветра», а на вершинах Посадских гор появятся необычные кинетические арт-объекты.

На протяжении всей церемонии то и дело звучала поэзия Решетова. Думается, что заключительная строка его самого известного стихотворения — «Возьми немного света моего» — могла бы стать девизом всей программы «Пермский край — территория культуры».