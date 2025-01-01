Решение об увольнении главы города в Пермском крае будет обжаловано Администрация Краснокамска ждёт мотивированного определения суда Поделиться Твитнуть

Игорь Быкариз / фото: администрация Краснокамского округа

Архив ИД «Компаньон»

В администрации Краснокамского городского округа «Новому компаньону» сообщили, что планируют обжаловать решение апелляционной инстанции в кассации, согласно которому глава города Игорь Быкариз должен быть уволен в связи с утратой доверия.

В настоящее время сторона нынешнего мэра Краснокамска ждёт мотивированного определения суда, чтобы сформулировать свою позицию.

Напомним, Пермский краевой суд 29 октября отменил решение Краснокамского городского суда и признал законными требования прокуратуры об увольнении с поста главы округа Игоря Быкариза. Его требуют отстранить от должности в связи с утратой доверия. Прокуратура настаивает на этом с 2024 года, в июле 2025-го Краснокамский суд отклонил требования прокуратуры, после чего надзорный орган опротестовал это решение в высшей судебной инстанции.

