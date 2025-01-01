В Пермском крае прощаются с 21-летними мужчинами, погибшими в аварии с полицейским Поделиться Твитнуть

Матвей Окишев (на фото слева) и Денис Менченков / фото: Подслушано Подсмотрено Сылва

В п. Сылва Пермского края 28 октября проходит прощание с Матвеем Окишевым, погибшим в смертельной аварии из-за пьяного полицейского. Прощание с ещё одним погибшим, Денисом Менченковым, состоится 29 октября в Новых Лядах. Об этом пишет «КП-Пермь».

Напомним, 26 октября в Перми случилось ДТП. Пьяный сотрудник полиции, управляя «Тойотой», выехал на встречную полосу и столкнулся с «четырнадцатой», в которой находились шестеро человек. Двое из них, 21-летний водитель и пассажир ВАЗа, погибли на месте. Два других пассажира, включая молодого человека и девушку водителя, получили травмы и были госпитализированы. Оставшиеся двое пассажиров, также парень и девушка, не пострадали.

После аварии полицейский поджег свой автомобиль и скрылся в лесу. В пресс-службе краевого главка МВД подтвердили, что за рулем находился сотрудник полиции, который был пьян и покинул место ДТП. Также было заявлено, что его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. На следующий день после случившегося полицейского арестовали и отправили в СИЗО на два месяца.

Сообщается, что Матвей Окишев увлекался боксом, четыре года назад переехал в Пермь, где получил профессию медбрата. Матвей работал лаборантом в наркодиспансере и планировал поступить в медицинский университет на стоматолога. У него была девушка, с которой он собирался сыграть свадьбу. У него остались родители, маленькая сестра и младший брат.

Денис Менченков летом вернулся из армии и планировал жениться, поступить в колледж и профессионально заниматься футболом.

