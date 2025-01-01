На сотрудника полиции в Перми заведено уголовное дело за смертельное ДТП Виновник аварии находился за рулём в состоянии опьянения Поделиться Твитнуть

В Перми следователи СКР предъявили сотруднику полиции 1983 г.р. обвинение в совершении ДТП, повлёкшего смерть двух человек. как уточняет пресс-служба краевого следкома, обвиняемый находился за рулём в момент аварии в состоянии опьянения, а после этого покинул место происшествия.

«Следствием установлено, что фигурант, являясь сотрудником УМВД России по городу Перми, 26 октября этого года в ночное время двигался на автомобиле «Тойота Рав-4» по дороге Новые Ляды—Сылва». На 2 км трассы обвиняемый допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, ещё два пассажира ВАЗа получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Сам фигурант после аварии скрылся с места происшествия. Однако сотрудники СКР и МВД задержали предполагаемого виновника спустя непродолжительное время. Было установлено, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Следователь следственного отдела по Свердловскому району Перми регионального СКР предъявил фигуранту обвинение по пп. «а,б» ч. 6 ст. 264 УК РФ. По уголовному делу был произведён осмотр места происшествия и допрошены очевидцы. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается. Ход расследования поставлен на контроль в краевой прокуратуре.

