В Перми устроившего смертельную аварию полицейского отправили под арест

Сергей Глорио

По решению Свердловского районного суда инспектора ГАИ по Перми, старшего лейтенанта Павлу Санникову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 декабря. Ему инкриминируют нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух лиц. Об этом сообщает 59.ru.

В ходе заседания обвиняемый просил отпустить его под домашний арест и заявлял, что готов сотрудничать со следствием, однако суд отправил его под арест до 26 декабря.

На фотографиях и видеозаписях из зала суда на лице полицейского был заметен синяк под глазом.

Как ранее писал «Новый компаньон», резонансное ДТП случилось в ночь на 26 октября на трассе Новые Ляды — Сылва. На 2 км трассе Павел Санников на своём автомобиле «Тойота Рав-4» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, двигавшимся во встречном направлении. В результате водитель и пассажир отечественного легкового автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли на месте. Ещё два человека, получившие различные повреждения, были доставлены в больницу.

Виновник аварии покинул место ДТП, однако вскоре его нашли и задержали следователи СК и полицейские. Выяснилось, что в момент аварии Санников находился в состоянии алкогольного опьянения.

