Пермскому пороховому заводу безвозмездно передали два автобуса Решение приняли депутаты гордумы Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Перми

На заседании Пермской городской думы было утверждено решение о безвозмездной передаче двух автобусов VOLGABUS 2019 года выпуска, ранее находившихся в хозяйственном ведении МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ). Их совокупная стоимость оценивается в 19 млн 291 тыс. руб. Ранее профильный комитет думы одобрил проект решения по передаче движимого имущества из муниципальной собственности в собственность Российской Федерации.

В 2019 году ПГЭТ получил 65 дизельных автобусов VOLGABUS в хозяйственное ведение. Эти транспортные средства использовались для пассажирских перевозок в рамках муниципальных контрактов. Однако в 2024 году предприятие заключило два новых муниципальных контракта с другими перевозчиками. Новые контракты предусматривают, что срок эксплуатации транспортных средств не должен превышать 1 год.

Сейчас автобусы VOLGABUS не используются для перевозки пассажиров из-за несоответствия требованиям по сроку эксплуатации. В связи с этим они были переданы в безвозмездное пользование Федеральному казенному предприятию «Пермский пороховой завод» для обеспечения доставки персонала.

Как писал «Новый компаньон», 5 августа завод обратился в мэрию с предложением о передаче автобусов из муниципальной собственности в собственность Российской Федерации для использования в целях перевозки сотрудников предприятия к месту работы.

Отметим, в апреле этого года власти Перми уже передали заводу два аналогичных автобуса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.