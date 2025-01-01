Мэрия передаст Пермскому пороховому заводу два автобуса Их общая балансовая стоимость — более 19 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми решила безвозмездно передать Пермскому пороховому заводу два дизельных автобуса 2019 года выпуска, которые ранее работали на городских маршрутах. Об этом на заседании комитета Пермской городской думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами сообщил начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин.

По его словам, проектом решения предусмотрена безвозмездная передача автобусов марки «Волгобас» в количестве двух единиц, которые находятся в ведении «Пермгорэлектротранса». Эти автобусы больше не нужны дептрансу, поскольку заключены новые контракты с перевозчиками, и сейчас другие требования к подвижному составу.

«В настоящее время автобусы не участвуют в деятельности МУП «Пермгорэлектространс» по перевозке пассажиров и переданы по договору безвозмездного пользования ФГУП «Пермский пороховой завод» для перевозки персонала по территории предприятия. В администрацию Перми поступило предложение о передаче автобусов из собственности муниципального образования «город Пермь» в собственность Российской Федерации для продолжения использования автобусов Пермским пароходным заводом», — рассказал Путин.

Выступивший в качестве содокладчика по этому вопросу депутат гордумы Алексей Овчинников уточнил, что общая балансовая стоимость предлагаемого к передаче имущества составляет 19,3 млн руб.

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