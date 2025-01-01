Власти Перми безвозмездно передадут Пороховому заводу ещё два автобуса Их балансовая стоимость — более 19,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета Пермской городской думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами депутаты одобрили проект решения о безвозмездной передаче движимого имущества из собственности муниципального образования в собственность Российской Федерации.

Как говорится в пояснительной записке, речь идёт об двух автобусах марки VOLGABUS 2019 года выпуска, принадлежащих на праве хозяйственного ведения МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ). Их общая стоимость составляет 19 млн 291 тыс. руб.

В документе отмечается, что в 2019 году ПГЭТ были переданы на праве хозяйственного ведения 65 дизельных автобусов марки VOLGABUS. Транспортные средства использовались для перевозки пассажиров на основании муниципальных контрактов. Однако в 2024 году предприятие заключило два новых муниципальных контракта с перевозчиками. Согласно условиям новых контрактов срок эксплуатации транспортных средств должен составлять менее 1 года.

Предлагаемые к передаче автобусы марки VOLGABUS сейчас не участвуют в деятельности по перевозке пассажиров из-за несоответствия критерию по сроку эксплуатации. Поэтому их передали по договору безвозмездного пользования движимым имуществом Федеральному казенному предприятию «Пермский пороховой завод» для перевозки персонала.

Ранее, 5 августа этого года, в мэрию поступило предложение от завода о передаче автобусов из собственности города в собственность Российской Федерации для перевозки работников предприятия до места работы.

Напомним, в апреле этого года власти Перми уже передали два аналогичных автобуса заводу.

