В пермском аэропорту проверили водителей такси В ходе рейда было остановлено 15 машин

Константин Долгановский

Министерство транспорта Пермского края и ГИБДД провели рейд в зоне международного аэропорта Пермь. Целью проверки было убедиться, что юридические лица и индивидуальные предприниматели выполняют требования к перевозкам пассажиров легковым такси.

В ходе рейда было остановлено 15 машин.

Часто повторяющиеся нарушения законодательства: отсутствие на кузовах автомобилей цветографической схемы «шахматка», контрастной полосы из красных и белых квадратов (шириной 15-25 см); фонаря оранжевого цвета, обязательного для такси, на крыше транспортного средства.

Среди остановленных автомобилей были машины, водители которых осуществляли перевозки без специального разрешения, что является серьёзным правонарушением.

Водители, нарушившие правила, будут привлечены к ответственности, сообщили в пресс-службе минтранса.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на пл. Гайдара в Перми сотрудники Министерства транспорта Пермского края совместно с Управлением по вопросам миграции МВД России по Перми провели проверку. В рамках мероприятия было остановлено более 30 такси. Выяснилось, что около 20 водителей осуществляли деятельность нелегально.

