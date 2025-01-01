Две трети остановленных в ходе рейда водителей такси работали в Перми нелегально Они привлечены к административной ответственности Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

На пл. Гайдара в Перми сотрудники Министерства транспорта Пермского края совместно с Управлением по вопросам миграции МВД России по Перми провели проверку.

В рамках мероприятия было остановлено более 30 такси. Около 20 из них осуществляли деятельность нелегально.

Водителям напомнили о необходимости соблюдения требований федеральных и региональных законов. В частности, для работы в такси необходимо быть индивидуальным предпринимателем или самозанятым и иметь соответствующее разрешение. Работа без него является незаконной и влечёт за собой административную ответственность в соответствии с КоАП РФ (ст. 14.1, ч. 2).

Для получения разрешения транспортное средство должно быть внесено в реестр легковых такси. Обязательное условие – белый цвет кузова с красно-белой «шахматной» полосой (шириной 15-25 см) и наличие специального фонаря на крыше.

Также в минтрансе напомнили, что с 2025 года привлечение иностранных граждан к работе в такси в Пермском крае запрещено.

