В Прикамье в 23 раза выросли продажи автомобилей Belgee

Константин Долгановский

Продажи белорусско-китайских автомобилей Belgee выросли в Прикамье в 23 раза за год. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на информацию от «Автомаркетолог» и Verra, в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 2240%.

В прошлом месяце в регионе было зарегистрировано 234 автомобиля данной марки. По количеству регистраций она заняла третье место. Всего на учёт было поставлено 2,3 тыс. новых легковых машин. Доля Belgee составила 9,9%.

Напомним, Belgee, выпускаемые совместным белорусско-китайским предприятием «Белджи» при участии Geely Motors, зашли на рынок Пермского края в феврале 2024 года. По итогам сентября 2025-го, региональный рынок продаж новых автомобилей продолжил падать. Тенденция наблюдается уже продолжительное время. При этом на фоне общего спада выделяются бренды, показывающие впечатляющий рост, в том числе Belgee.

