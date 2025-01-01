Авторынок Пермского края в сентябре продолжил падение За год снижение продаж составило 9,6% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам сентября рынок продаж новых автомобилей в Пермском крае продолжил падение. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на информацию сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков компании Verra, в первый месяц осени 2025 года объёмы продаж по сравнению с АППГ упали на 9,6%, такое же снижение было зафиксировано месяцем ранее.

Всего в сентябре 2025 года было зарегистрировано 2,3 тыс. новых легковых автомобилей, тогда как в сентябре 2024 года на учёт было поставлено 2,6 тыс. новых авто. В этом году положительная динамика наблюдалась на машины марок Lexus (+650%), Volkswagen (+300%), BMW (+100%), Toyota (+50%), Tenet (+100%), Trumpchi (+300%), Xcite (+63%), снижение — на Jaecoo (-64,4%), Tank (-32%), Exeed (-57,1%), Chery (-53,5%) и Lada (-26,1%).

Динамика продаж авто с пробегом, напротив, показала положительную тенденцию. За месяц в регионе было зарегистрировано почти 7,7 тыс. машин данного сегмента (+1,8%).

Ранее «Новый компаньон» писал, что средняя стоимость подержанного автомобиля в сентябре осталась на уровне прошлого месяца и составила 1,2 млн руб. Модели BMW, Lada и Skoda оказались самыми популярными.

