Цены на автомобили с пробегом в Пермском крае стагнируют Активность покупателей растёт на фоне возможного повышения утильсбора

Константин Долгановский

В Пермском крае средняя стоимость подержанного автомобиля в сентябре осталась на уровне прошлого месяца и составила 1,2 млн руб. Об этом сообщает «Авто.ру Оценка». Модели BMW, Lada и Skoda оказались самыми популярными и более доступными. В целом наблюдался рост активности покупателей.

Сильнее всего снизились цены на BMW 5 серии, их стоимость упала на 8,6% за месяц, до 3,5 млн руб. В топ-3 наиболее подешевевших моделей вошли рестайлинговые Lada Vesta, стоимость которых снизилась на 6,6%, до 1,2 млн руб., и Skoda Octavia — снижение составило 6,4%, до 776 тыс. руб.

«На фоне возможных изменений ставки утилизационного сбора, которая может затронуть также сегмент подержанных автомобилей, в сентябре заметно увеличилась активность покупателей. По сравнению с августом просмотры объявлений подскочили почти на 18%. При этом многие продавцы по-прежнему завышают ожидаемую стоимость продажи своих машин, а высокие ставки по кредитам ограничивают число потенциальных сделок», — рассказали в компании.

В целом по стране средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет ускорила своё снижение и опустилась до уровня конца 2023 года. Цены на китайские бренды сложились в среднем около 2,1 млн руб., на европейские, японские и корейские — 2,2 млн руб. (-1,5%), на российские — почти 690 тыс. руб.

Как писал «Новый компаньон», эксперты прогнозируют рост стоимости автомобилей после повышения утильсбора. Увеличение цен коснётся как новых, так и подержанных машин. Изменения могут повлиять и на темпы обновления автопарка в стране: есть основания полагать, что они замедлятся.

